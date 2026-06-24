Festino Santa Rosalia, edizione dal respiro internazionale

A Roma, nella sede della stampa estera, è stata presentata la 42esima edizione del Festino di Santa Rosalia a Palermo che si terrà il 14 luglio. Non è un caso che sia stata presentata alla stampa estera perché Santa Rosalia è diventata ambasciatrice nel mondo del capoluogo siciliano.
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