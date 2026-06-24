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Spaccio a Salerno, blitz del sindaco De Luca con la ruspa

Cronaca

Blitz del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nella zona orientale della città per smantellare un'area di spaccio e bivacco nei pressi della metropolitana. Preceduto da una ruspa, il primo cittadino ha assistito all'abbattimento di alcuni manufatti abusivi tra gli applausi dei residenti. L'obiettivo dell'amministrazione comunale, ha spiegato, è riqualificare lo spazio degradato per trasformarlo in un parco giochi per bambini.

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