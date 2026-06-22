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Sky TG24, Timeline: anziani e truffe online, è allarme

Cronaca

La Polizia di Stato richiama l'attenzione sui rischi della rete per le fasce più fragili, ricordando le insidie che si nascondono dietro un uso distratto del web. Tra le iniziative, corsi e attività di formazione dedicati a una sana educazione digitale. Ospite in studio la nonna influencer Alicia Ferz, protagonista due anni fa di una campagna contro le truffe agli anziani, che invita alla massima diffidenza verso le chiamate da numeri sconosciuti.

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