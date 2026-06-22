Sky TG24, Timeline: ritrovate le sorelle scomparse, 3 fermi

Le due sorelline, di cui si erano perse le tracce a inizio giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena (L'Aquila), sono state ritrovate a Formia, nel basso Lazio. La madre, il suo compagno e il nonno materno sono stati fermati con l'accusa di sottrazione di minore; indagata anche una parente. Le ragazze, che stanno bene, sono ora in una struttura protetta. Il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo ha parlato di un caso di "amore genitoriale malato".