Rapina in metro a Milano e lesioni personali: 4 arresti. VIDEO

Quattro giovani egiziani, tra i 19 e i 24 anni, sono stati arrestati a Milano con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali in concorso. I provvedimenti nascono da indagini avviate per individuare i responsabili di una rapina della mattina dell'11 aprile ai danni di un cittadino vicino la Stazione Metropolitana meneghina di "Montenapoleone". I quattro, con altri due complici non identificati, hanno individuato la vittima già quando si trovava a bordo del convoglio. Una volta giunta in stazione, l'hanno circondata e aggredita con calci e pugni per poi strapparle un orologio e una collana in oro provocandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni.
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