Sorelle ritrovate, dalla fuga al ritrovamento 

Le due sorelle di 16 e 12 anni, scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia in Abruzzo dove vivevano dal 2020, sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, presso un'abitazione di una zia. Secondo gli inquirenti la fuga sarebbe stata organizzata su richiesta della madre, fermata con l'accusa di sequestro pluriaggravato insieme al compagno e al nonno materno; indagata a piede libero anche la zia ottantenne. Le ragazze, che secondo le ricostruzioni avrebbero lasciato la struttura da una finestra senza portare i cellulari, sono ora state trasferite in un'altra struttura protetta.