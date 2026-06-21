In montagna l'attrezzatura salva la vita: i consigli

In una domenica di gran caldo la guida alpina e operatore del soccorso Michele Cucchi, di Alagna, ricorda le regole essenziali per prevenire gli incidenti in montagna: mappa, zaino con strato termico e guscio, acqua, cibo energetico, crema solare e mai muoversi da soli. Sopra i 2.500 metri e sui ghiacciai resta indispensabile la corda, perché il caldo aumenta il rischio di cadute nei crepacci. Cucchi denuncia anche il rapido ritiro del ghiacciaio del Monte Rosa, mentre i soccorritori intervengono di continuo tra caviglie rotte ed escursionisti che si perdono.