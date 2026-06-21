Incidenti stradali, Salvini: troppe vittime, presto riunione

Matteo Salvini annuncia una riunione già questa settimana sul tema della sicurezza stradale, dopo essersi confrontato con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il vicepremier rivendica il calo delle vittime legato al nuovo codice della strada — oltre 100 morti in meno l'anno scorso secondo i dati della Polizia stradale — ma avverte che il bilancio resta troppo pesante, soprattutto tra i giovani. Cita la morte di tre ragazzi, in un'auto guidata da chi aveva bevuto, definendola "un dramma" e "una sconfitta", e annuncia un'iniziativa per raggiungere i ragazzi tra i 16 e i 18 anni a scuola e a casa.