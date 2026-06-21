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Madre e figlia 13enne trovate morte in casa a Torino

Cronaca

Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento a Torino. A scoprire i corpi è stata l'altra figlia della donna, 19 anni, che viveva nell'abitazione con la madre e la sorella. Sono in corso gli accertamenti degli investigatori per chiarire le cause del decesso.

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