Una donna di 41 anni di origine rumena è morta e due persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente sulla strada statale che collega Pioppo a Monreale, nel Palermitano. Un'auto, mentre superava una colonna di vetture dove non era consentito, si è schiantata contro un gruppo di ciclisti che procedeva in senso opposto. Tra i feriti il marito della vittima, ricoverato in buone condizioni all'ospedale Cervello di Palermo. Il conducente, un palermitano di 38 anni, si è fermato a prestare soccorso ed è stato sottoposto ai test per alcol e droghe; la Procura ha aperto un'inchiesta.
Prossimi video
Madre e figlia 13enne trovate morte in casa a Torino
Cronaca
Incidenti stradali, Salvini: troppe vittime, presto riunione
Cronaca
Auto travolge ciclisti nel Palermitano, morta donna
Cronaca
Crolla palazzina nell'Anconetano, estratto un uomo vivo
Cronaca
La Tempesta Silenziosa, Smeriglio: "Esperimento continua"
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 giugno, edizione delle 13
Cronaca
Sparatoria in strada a Catania, arrestato un minore
Cronaca