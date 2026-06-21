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Auto travolge ciclisti nel Palermitano, morta donna

Cronaca

Una donna di 41 anni di origine rumena è morta e due persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente sulla strada statale che collega Pioppo a Monreale, nel Palermitano. Un'auto, mentre superava una colonna di vetture dove non era consentito, si è schiantata contro un gruppo di ciclisti che procedeva in senso opposto. Tra i feriti il marito della vittima, ricoverato in buone condizioni all'ospedale Cervello di Palermo. Il conducente, un palermitano di 38 anni, si è fermato a prestare soccorso ed è stato sottoposto ai test per alcol e droghe; la Procura ha aperto un'inchiesta.

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