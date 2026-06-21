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Napoli, incendio all'Ospedale del Mare: domate le fiamme

Cronaca

Un incendio è divampato nel pomeriggio di domenica all'Ospedale del Mare a Napoli. Il rogo, partito da alcune pedane di legno, ha distrutto la parete della coibentazione esterna della struttura. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e una quarantina di uomini. Non si registrano feriti, ma per ragioni di sicurezza i pazienti di alcuni reparti sono stati evacuati.

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