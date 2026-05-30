Genova, ultimo saluto a due delle sub morte alle Maldive

Grande partecipazione a Genova Pegli per i funerali di Monica Montefalcone, docente di Ecologia marina dell’Università di Genova, e della figlia Giorgia Sommacal, morte il 14 maggio durante un’immersione alle Maldive. Studenti, colleghi, amici e rappresentanti dell’Ateneo hanno riempito la chiesa di San Francesco per l’ultimo saluto. Le due bare, affiancate da una fotografia che le ritrae insieme davanti al mare, hanno accolto il commosso omaggio della comunità genovese. Nella tragedia hanno perso la vita anche altri tre sub italiani.