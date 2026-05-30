Ferrara, donna trovata morta in casa: arrestato il marito

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella notte nella sua abitazione a Ferrara, colpita secondo le prime indagini con un’arma da taglio. Per l’omicidio è stato arrestato il marito, 52 anni, che avrebbe allertato autonomamente i soccorsi. All’arrivo del 118 la donna era già deceduta. Sul posto la Polizia ha effettuato i rilievi e avviato le indagini. L’uomo è stato fermato e portato in Questura, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si indaga sul contesto familiare e su eventuali precedenti.