Ferrara, donna trovata morta in casa: arrestato il marito

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella notte nella sua abitazione a Ferrara, colpita secondo le prime indagini con un’arma da taglio. Per l’omicidio è stato arrestato il marito, 52 anni, che avrebbe allertato autonomamente i soccorsi. All’arrivo del 118 la donna era già deceduta. Sul posto la Polizia ha effettuato i rilievi e avviato le indagini. L’uomo è stato fermato e portato in Questura, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si indaga sul contesto familiare e su eventuali precedenti.
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