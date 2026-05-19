Davanti al gip di Modena, nell'udienza di convalida che si è svolta in carcere, Salim El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato, quando a Modena si è lanciato a tutta velocità con l'auto sui passanti, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare, che potrà così essere analizzato per approfondire la personalità e il passato del giovane. L'avvocato Fausto Gianelli che lo difende ha dichiarato che "si è comunque mostrato più lucido di ieri, mi ha chiesto le sigarette. La procura giustamente ha chiesto la convalida dell'arresto e ha chiesto la custodia in carcere" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CASO DI MODENA)