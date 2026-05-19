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Auto sulla folla a Modena, resp. Rianimazione: "Migliorano condizioni pazienti"

Cronaca

Ci sono segni di miglioramento nei due pazienti più gravi investiti dall'auto di El Koudri a Modena. Il responsabile della Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, Carlo Coniglio, spiega: "Le condizioni lentamente migliorano, in particolare per l'uomo ricoverato. La donna è ancora in condizioni abbastanza serie, meno gravi rispetto all'ingresso, ha presentato dei segni di miglioramento" (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SUL CASO DI MODENA)

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