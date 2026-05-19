Braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti a Potenza

Operazione dei Carabinieri in diverse regioni italiane che su ordine dell'antimafia di Potenza hanno eseguito 12 misure cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. L'indagine ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei Decreti Flussi, riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 19 maggio: edizione delle 8
Cronaca
Odio razziale e apologia di fascismo, 13 minori denunciati a Siena
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa del 19 maggio
Cronaca
Modena, auto sulla folla, parla avvocato dell'aggressore
Cronaca
Torino, il bilancio da record del Salone del Libro 2026
Cronaca
Trafug'Arte, nelle carte di Mussolini le richieste respinte da Hitler
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 18 maggio. Edizione delle 19
Cronaca