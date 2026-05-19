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Braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti a Potenza

Cronaca

Operazione dei Carabinieri in diverse regioni italiane che su ordine dell'antimafia di Potenza hanno eseguito 12 misure cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. L'indagine ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei Decreti Flussi, riducendo in condizione di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli.

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