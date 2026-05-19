Blitz nel Napoletano, 23 arresti per spaccio e pizzo

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato 23 persone nell'ambito di un'operazione anticamorra coordinata dalla Dda di Napoli. Gli indagati, legati al gruppo dei "Panzarottari" ritenuto vicino al clan Moccia di Afragola, ricevevano ordini direttamente dai boss incarcerati. Secondo l'accusa, gestivano piazze di spaccio di droga e imponevano il pizzo a imprenditori e commercianti.