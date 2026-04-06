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Incendio sulle alture attorno a Laveno Mombello

Cronaca

Un vasto incendio ha interessato la zona boschiva sulle alture di Laveno Mombello, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore. Le fiamme hanno coinvolto circa 10 ettari di territorio impervio tra i boschi. Per riportare la situazione sotto controllo, i vigili del fuoco hanno operato per tutta la notte insieme alla Protezione Civile, con il supporto di elicotteri regionali antincendio, un Canadair, un elicottero Erickson S64 e droni con termocamera.

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