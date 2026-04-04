Maltempo al Centro-Sud, continuano le ricerche del disperso

Continuano in Molise le ricerche dell’uomo disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, lungo la Statale 16 Adriatica nel comune di Montenero di Bisaccia. Il paraurti dell'auto dell'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco sotto il troncone del viadotto caduto nel corso d'acqua. Passata l’ondata di maltempo, è iniziata la conta dei danni causati dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi. In Abruzzo e in Molise, nelle aree maggiormente colpite, anche il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano.