A Milano una mostra per celebrare i 50 anni di Radio Popolare

Cronaca

In occasione del cinquantesimo anniversario di Radio Popolare, nella Sala delle Ciminiere della Fabbrica del Vapore prende forma una mostra curata da Giovanna Calvenzi, pensata per ripercorrere la storia della radio e dei suoi momenti più significativi. In continuità con il pensiero collettivo che ne ha ispirato la nascita, l’allestimento si fonda sull’idea che l’ascoltatore, e dunque il visitatore, sia il vero protagonista. Pur portando alla luce i volti di chi solitamente si ascolta senza vedere, la mostra mette al centro quella rete di persone che nel tempo ha sostenuto, alimentato e fatto crescere Radio Popolare attraverso una partecipazione attiva e condivisa.

