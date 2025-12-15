In occasione del cinquantesimo anniversario di Radio Popolare, nella Sala delle Ciminiere della Fabbrica del Vapore prende forma una mostra curata da Giovanna Calvenzi, pensata per ripercorrere la storia della radio e dei suoi momenti più significativi. In continuità con il pensiero collettivo che ne ha ispirato la nascita, l’allestimento si fonda sull’idea che l’ascoltatore, e dunque il visitatore, sia il vero protagonista. Pur portando alla luce i volti di chi solitamente si ascolta senza vedere, la mostra mette al centro quella rete di persone che nel tempo ha sostenuto, alimentato e fatto crescere Radio Popolare attraverso una partecipazione attiva e condivisa.
Una mostra per celebrare i 50 anni di Radio Popolare
