Sacra Corona Unita, 13 arresti per droga ed estorsione

I carabinieri di Brindisi hanno eseguito 13 arresti per associazione mafiosa, droga ed estorsioni, nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. L’inchiesta riguarda un presunto sodalizio legato alla Sacra Corona Unita, attivo tra il 2020 e il 2022. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe organizzato un sistema estorsivo per garantire il sostegno economico ai vertici detenuti. Contestualmente sono stati sequestrati un immobile e un’attività commerciale per un valore complessivo di circa 600mila euro.