Spaccio di droga tra Vercellese e Monferrato, 5 misure

La polizia di Stato di Vercelli ha eseguito cinque misure cautelari tra Borgo Vercelli, Casale Monferrato e Pontestura. I destinatari sono indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’indagine avviata nel maggio 2024 dopo un arresto in flagranza per cocaina. Le perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di hashish, bilancini di precisione e oltre 10mila euro in contanti. L’inchiesta della squadra mobile ha permesso di ricostruire la filiera dell’attività di spaccio sul territorio.