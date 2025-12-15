La polizia di Stato di Vercelli ha eseguito cinque misure cautelari tra Borgo Vercelli, Casale Monferrato e Pontestura. I destinatari sono indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un’indagine avviata nel maggio 2024 dopo un arresto in flagranza per cocaina. Le perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di hashish, bilancini di precisione e oltre 10mila euro in contanti. L’inchiesta della squadra mobile ha permesso di ricostruire la filiera dell’attività di spaccio sul territorio.
Prossimi video
Sacra Corona Unita, 13 arresti per droga ed estorsione
Cronaca
Spaccio di droga tra Vercellese e Monferrato, 5 misure
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 dicembre: edizione delle 13
Cronaca
Criminalità Puglia, blitz contro la Scu a Brindisi, narcotrafficanti arrestati a Foggia
Cronaca
Truffe ad anziani, furti e ricettazione: 21 arresti a Milano
Cronaca
Operazione anti droga in Sardegna: 22 arresti
Cronaca
Mazzette all'obitorio del Policlinico di Palermo, 15 indagati. 100 euro per rilasciare una salma
Cronaca