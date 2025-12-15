Truffe ad anziani, furti e ricettazione: 21 arresti a Milano

I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 21 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata a truffe, furti, ricettazione e riciclaggio, con il metodo del “falso carabiniere” ai danni soprattutto di anziani. Il giro illecito avrebbe fruttato circa 2,5 milioni di euro, con il denaro custodito anche da una donna di 96 anni. L’indagine, avviata nel 2023 e denominata “Altro Mondo”, è nata per contrastare l’aumento di reati contro soggetti vulnerabili.