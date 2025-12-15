Operazione anti droga in Sardegna: 22 arresti

Dalle prime ore del 15 dicembre è in corso una maxi operazione antidroga tra la Sardegna e la Penisola. L’azione è condotta dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Le misure cautelari eseguite sono 22 e riguardano un traffico di sostanze stupefacenti su più territori. Almeno quattro indagati risultano domiciliati nel Sud Sardegna.