Operazione anti droga in Sardegna: 22 arresti

Cronaca

Dalle prime ore del 15 dicembre è in corso una maxi operazione antidroga tra la Sardegna e la Penisola. L’azione è condotta dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Le misure cautelari eseguite sono 22 e riguardano un traffico di sostanze stupefacenti su più territori. Almeno quattro indagati risultano domiciliati nel Sud Sardegna.

