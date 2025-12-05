Tatiana Tramacere e Dragos insieme la sera della scomparsa

A Nardò, nel Leccese, le immagini dei carabinieri mostrano Tatiana Tramacere e l’amico Dragos-Ioan Gheormescu a braccetto per strada la sera della sua scomparsa. La 27enne, scomparsa dal 24 novembre, è stata ritrovata viva nella mansarda dell’amico. In buone condizioni di salute, Tatiana è tornata a casa dai genitori dopo accertamenti clinici. I carabinieri, che non hanno riscontrato segni di costrizione, ricostruiscono l’allontanamento volontario avvenuto con l’aiuto di Gheormescu