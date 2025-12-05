Lignano Sabbiadoro, presepe di sabbia ritrae la natività

A Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, ha preso il via l’iniziativa “Natale d’A…Mare”. Tra le attrazioni presenti si trova un presepe di sabbia che raffigura la Madonna e le scene evangeliche della Natività. Il percorso luminoso "Natale di Luce" accompagna i visitatori dalla stella in centro città fino alla spiaggia, dove la “Spiaggia d’inverno” offre invece ombrelloni, sdraio e lettini per potersi godere il mare d’inverno.
