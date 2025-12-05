Milano Cortina 2026, accensione Fiamma olimpica a Roma

La fiamma olimpica è stata accesa il 5 dicembre in Piazza del Quirinale, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e della presidente del CIO Kirsty Coventry, dando il via al viaggio in Italia verso i Giochi invernali 2026 di Milano-Cortina. Dopo la cerimonia, la torcia partirà il 6 dicembre dallo Stadio dei Marmi per una staffetta di 12.000 km attraverso 20 regioni, 110 province e 60 città, con 10.001 tedofori. L'Italia torna così a ospitare i Giochi invernali per la prima volta dal 2006
