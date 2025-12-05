Offerte Sky
Controlli in 73 shisha bar d'Italia, 14 titolari denunciati

Cronaca

I controlli dei NAS e dell'Agenzia delle dogane in 73 shisha bar in tutta Italia hanno fatto emergere diverse irregolarità, portando alla denuncia di 14 titolari e al sequestro di tabacco, melassa e narghilè privi delle autorizzazioni e dei contrassegni richiesti

