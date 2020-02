Los Angeles rende omaggio a Kobe Bryant: la cerimonia allo Staples center. FOTO

A un mese dalla scomparsa del campione Nba, morto in un incidente in elicottero insieme a 8 persone, nella casa dei Lakers la commemorazione pubblica per lui e la figlia Gianna. Migliaia le persone in coda. “Era l'Mvp dei papà”, dice la moglie Vanessa. In lacrime Jordan