Milano, apre il villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia. FOTO

Il villaggio di Babbo Natale è stato allestito su 30mila metri quadrati. Per visitarlo è necessario pagare un biglietto. Dal lunedì al venerdì il costo è di 13 euro (10 per i bambini da 1 a 12 anni e per gli over 65). Sabato e domenica e dal 31 dicembre al 6 gennaio il costo sale a 16 euro (ridotto 13, solo per i bimbi). I bambini da 0 a 12 mesi entrano gratis