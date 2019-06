Strage di Viareggio, i familiari delle vittime davanti al tribunale per la sentenza. FOTO

La Corte di Appello di Firenze ha condannato anche Michele Mario Elia (ex ad di Rfi) e Vincenzo Soprano (ex ad Trenitalia) a 6 anni, per accuse, a vario titolo, di omicidio plurimo colposo e disastro ferroviario. Assolto invece Giulio Margarita (ex dirigente della direzione tecnica di Rfi e oggi dirigente di Ansf, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria) che in primo grado era stato condannato 6 anni e sei mesi. Il Pg aveva chiesto 12 anni e sei mesi. Per i giudici "il fatto non sussiste"