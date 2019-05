Gravissimo incidente nella serata di martedì 23 aprile, in provincia di Siracusa. Un'auto è stata travolta da un treno, in un passaggio a livello sulla linea Siracusa-Modica, in contrada Zupparda nei pressi di Noto. Nell'impatto è morta una donna, Santina Duco, di 62 anni, a bordo di una Fiat Multipla. È grave, ma non in pericolo di vita il compagno, che ha 47 anni (Foto Polizia di Stato)