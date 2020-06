Un romanzo su San Francesco ci racconta quanto sono fragili le verità ufficiali

Questo romanzo ha per protagonista un santo ma in realtà è dedicato all’impostura. Si intitola “Vite apocrife di Francesco d’Assisi”, l’ha scritto Massimiliano Felli ma non è una biografia (Fazi editore, pp. 384, euro 17).

Siamo ad Assisi, appunto, anno domini 1266. Francesco è morto da quarant’anni, il suo nome risuona da tempo di mistica e di leggenda, la sua eredità alletta invece appetiti più concreti. Bonaventura da Bagnoregio, fine diplomatico e da quasi un decennio ministro generale dell’Ordine, si rende conto che deve correre ai ripari per evitare che quel lascito, che non è solo spirituale, possa finire fuori dai binari dell’ortodossia e sfuggire al suo controllo. La vita di Francesco, spiega ai padri capitolari riuniti insieme a lui, è diventata ostaggio di “leggende e racconti d’ogni tipo”, alla stregua dei personaggi d’una novella buffonesca o cavalleresca”.