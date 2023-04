Concessioni balneari, per Corte Ue no al rinnovo automatico

Economia

La sentenza stoppa la proroga senza gara delle concessioni perché 'si pone in frontale contrasto' con la direttiva Bolkestein e va dunque 'disapplicata da qualsiasi organo dello Stato”. Lega e FI non mollano: “Ora mappatura”. Ecco quali sono adesso i possibili scenari sul dossier

Nuova grana per il governo Meloni sul già difficile dossier dei balneari. È arrivata una sentenza del Consiglio di Stato che stoppa la proroga senza gara delle concessioni perché "si pone in frontale contrasto" con la direttiva Bolkestein e va dunque "disapplicata da qualsiasi organo dello Stato”

Insomma non si possono prevedere proroghe, le concessioni scadono il 31 dicembre di quest’anno e vanno messe a gara. L’ultima sentenza è quella della sesta sezione del Consiglio di Stato che, intervenendo su un ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza (Agcm) contro il Comune di Manduria (Taranto), ha dichiarato già illegittima la proroga delle concessioni balneari al 2024 e “le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni non devono essere applicate”