Mentre i luoghi di vacanza in tutta Italia diventano sempre più "pet-friendly", viaggiare in compagnia degli animali può essere un po' più complicato. Ecco perché l'Ordine Medici Veterinari di Roma ha creato una lista di consigli per viaggiare in sicurezza con gli amici a quattro zampe.

I consigli

I suggerimenti stilati dai medici veterinari mettono in luce per prima cosa l'attenzione alle norme di trasporto per cani e gatti. La legge prevede che vengano utilizzati degli appositi supporti (trasportini e gabbiette). Mentre in caso d avvistamenti di animali sulle strade: non bisogna in alcun modo fermarsi e scendere dall'auto per bloccare l'animale, ma vanno invece contattati gli appositi numeri di emergenza.

Il benessere in viaggio

Per il benessere in viaggio degli animali è bene fermarsi per fare delle soste e avere sempre a portata di mano una ciotola con acqua fresca. Inoltre, è consigliabile mettersi in viaggio negli orari meno caldi e predisporre gli appositi documenti che certifichino l'identità e l'appartenenza dell'animale, qualora si viaggi all'estero. Un ulteriore supporto alla tracciabilità è il microchip, la vera carta d'identità dell'animale, che certifica l'iscrizione all'anagrafe canina. Se ci si muove in auto, valutate gli eventuali disturbi legati al mal d'auto in collaborazione con il medico veterinario di riferimento.

La campagna di sensibilizzazione

Testimonial della campagna Cinzia Leone, Enzo Salvi, insieme ai loro amatissimi cani, Lillo (al secolo Pasquale Petrolo) del duo comico “Lillo e Greg”, amante dei gatti: insieme hanno girato dei video per sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'abbandono degli animali. La Polizia di Stato ha lanciato l'hashtag #lamiciziaèunacosaseria, schierandosi in prima linea contro l’abbandono degli amici a quattro zampe durante il periodo estivo. Il messaggio recita così: “Partire insieme è un atto d’amore e l’amicizia è una cosa seria”.