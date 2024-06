Pellegrinaggio rientra quindi nei componimenti che Ungaretti ha scritto tra il 1915 e il 1916 e che sono tra le opere più memorabili e note del poeta. La poesia narra il racconto di ore passate da Ungaretti tra le macerie e il fango. Rivolgendosi a sé stesso, il poeta inizia a riflettere sulla sua interiorità e attraverso la poesia compie un viaggio alla ricerca di sé. Torna il tema dell’attaccamento alla vita durante una condizione di sofferenza e morte a causa della vita in trincea. Anche “per un uomo di pena” basta un’illusione per trovare il coraggio di continuare a combattere per vivere. L’illusione è rappresentata dalla visione della nebbia che viene illuminata da un riflettore e che poi conseguentemente si trasforma in un mare. In “Pellegrinaggio” il poeta ci mostra la cruda realtà della guerra e la fragilità della condizione umana che viene accentuata proprio dalla sofferenza e dal dolore di fronte alle brutalità della guerra. Il titolo della poesia riflette proprio il sentimento di un viaggio, un pellegrinaggio appunto, alla ricerca di un modo per continuare a dare un senso alla vita nonostante l’orrore della guerra. Tipica dello stile ungarettiano, la struttura metrica del componimento è libera e caratterizzata da versi brevi e frammentati. La parola isolata diventa fondamentale per accentuare e creare una forte intensità emotiva.