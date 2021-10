Genere X, terzo genere e persone non binarie: ecco cosa significa

Gli Stati Uniti, con l'emissione del primo passaporto per persone che non si inquadrano nel binarismo uomo-donna, si sono uniti a Canada, Australia e Nuova Zelanda dove è già possibile disporre del passaporto con il genere X. Secondo gli esperti, tra lo 0,5% e l'1,7% della popolazione nasce con tratti intersex Condividi:

Mentre l’Italia fa un passo indietro con la definitiva rinuncia al Ddl Zan contro le discriminazioni sessuali, il mondo ha fatto un altro passo in avanti verso il riconoscimento e l’istituzionalizzazione dei diritti di chi non si incasella in una rigida divisione tra sessi. Gli Stati Uniti, infatti, con l'emissione del primo passaporto per persone che non si inquadrano nel binarismo uomo-donna, si sono uniti a Canada, Australia e Nuova Zelanda dove è già possibile disporre del passaporto con il genere X. Si iniziano, dunque, a riconoscere su carta i diritti di chi non vuole definirsi sulla base del "binarismo di genere" (uomo/donna). Ci si appella, in particolare, all’intersessualità che vede la coesistenza in uno stesso individuo di caratteri maschili e femminili. Secondo gli esperti, tra lo 0,5% e l'1,7% della popolazione nasce con tratti intersex.

Essere "non binary" Con il termine "sesso" ci si riferisce esclusivamente all'anatomia di una persona, mentre con "genere" si indica la percezione che ciascuno ha di sé in quanto maschio o femmina (cioè l'identità di genere). "Essere non binary", o di genere X, significa potersi sentire una parte di una molteplicità di esperienze che hanno a che fare non unicamente con una dicotomia sessuale. La questione non ha a che fare con l'orientamento affettivo e sessuale. Riguarda il modo in cui una persona si identifica, l'auto-percezione di sé, e non l'attrazione che può eventualmente provare per altri.