Usa, emesso il primo passaporto con la X per il genere non binario

Gli americani sono stati i primi. Negli Stati Uniti è stato emesso il primo passaporto con la X per indicare il terzo genere, un passo storico per le persone che non si riconoscono nella categoria binaria maschio o femmina. L'opzione sarà disponibile normalmente dall'inizio del 2022, sia sui passaporti che sui certificati di nascita degli americani all'estero.

"Impegno per libertà, dignità ed eguaglianza"

Sulla questione è intervenuto Ned Price, portavoce alla Casa Bianca: "Voglio ribadire, in occasione dell'emissione di questo passaporto, l'impegno del Dipartimento di Stato a promuovere la libertà, la dignità e l'eguaglianza di tutte le persone, comprese quelle della comunità Lgbtqi".