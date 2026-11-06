Melania Rea, la vera storia: dal delitto alla condanna di Parolisi

La figlia di Melania Rea aveva 18 mesi quando sua madre venne uccisa. Dopo l'arresto del padre fu affidata ai nonni materni, che ne assunsero la tutela. I provvedimenti giudiziari confermarono la perdita della responsabilità genitoriale di Parolisi. Cresciuta lontano dal padre, la bambina è rimasta al centro di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche l'affidamento e i rapporti familiari. Negli anni i parenti di Melania Rea hanno continuato a chiedere giustizia e a contestare i benefici penitenziari riconosciuti all'uomo.

I genitori di Melania Rea - ©Ansa