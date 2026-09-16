Aggiotaggio: cos'è, significato e quando si configura il reato

Tre tipi di aggiotaggio

Nel diritto italiano si distinguono tre diverse fattispecie di aggiotaggio, distinte in base all’oggetto che viene manipolato e al mercato coinvolto. In primis c’è l’aggiotaggio comune, previsto dall’articolo 501 del Codice penale, intitolato Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio: in questo caso il soggetto divulga false notizie, artificiose o tendenziose, per agire sull’aumento o la diminuzione dei prezzi e il reato è punibile con reclusione fino a 3 anni e multa da 516 euro a 25.822 euro. La seconda fattispecie è l’aggiotaggio societario e bancario (articolo 2637 del Codice civile che prevede la reclusione da 1 a 5 anni): in questo caso, le notizie false o le operazioni artificiose hanno lo scopo di alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati. Infine c’è l’aggiotaggio finanziario, previsto dall’articolo 185 del Testo unico della finanza (TUF) e punibile con reclusione da 2 a 12 anni e multa da 20.000 a 5.000.000 di euro: questo tipo di aggiotaggio è chiamato anche manipolazione del mercato perché riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o dell’Unione europea, come le azioni quotate in Borsa.