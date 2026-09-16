Aggiotaggio: cos'è, significato e quando si configura il reato

Si tratta di un reato che riguarda gli ambiti giuridici ed economici. Si distingue in tre diverse fattispecie: l’aggiotaggio comune, l’aggiotaggio societario e bancario e l’aggiotaggio finanziario
Diffondere false informazioni o mettere in atto operazioni artificiose per alterare l’andamento dei mercati si definisce aggiotaggio. Si tratta di una condotta poco nota negli ambiti di cronaca perché più strettamente collegata al mondo giuridico ed economico: è infatti la condotta per la quale qualcuno, a parole o con i fatti, cerca di influenzare il prezzo di strumenti finanziari o di altri beni con la volontà, ad esempio, di far salire artificialmente il prezzo di un’azione. Nei casi in cui tali comportamenti siano reputati idonei ad alterare i numeri del mercato, allora si può parlare di reato di aggiotaggio o di manipolazione del mercato.
Origini del termine
La parola aggiotaggio deriva da aggio: termine che in economia indica una differenza in più rispetto a un valore di riferimento. Storicamente, aggiotaggio indica quindi l’idea di alterare artificialmente il prezzo di una merce o di un'attività economica per trarne un vantaggio.
Tre tipi di aggiotaggio
Nel diritto italiano si distinguono tre diverse fattispecie di aggiotaggio, distinte in base all’oggetto che viene manipolato e al mercato coinvolto. In primis c’è l’aggiotaggio comune, previsto dall’articolo 501 del Codice penale, intitolato Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio: in questo caso il soggetto divulga false notizie, artificiose o tendenziose, per agire sull’aumento o la diminuzione dei prezzi e il reato è punibile con reclusione fino a 3 anni e multa da 516 euro a 25.822 euro. La seconda fattispecie è l’aggiotaggio societario e bancario (articolo 2637 del Codice civile che prevede la reclusione da 1 a 5 anni): in questo caso, le notizie false o le operazioni artificiose hanno lo scopo di alterare il prezzo di strumenti finanziari non quotati. Infine c’è l’aggiotaggio finanziario, previsto dall’articolo 185 del Testo unico della finanza (TUF) e punibile con reclusione da 2 a 12 anni e multa da 20.000 a 5.000.000 di euro: questo tipo di aggiotaggio è chiamato anche manipolazione del mercato perché riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o dell’Unione europea, come le azioni quotate in Borsa.