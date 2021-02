Guido Bertolaso, dalle emergenze alla campagna vaccini in Lombardia

2/25 ©Ansa

Nato nel 1950 a Roma, Guido Bertolaso si laurea in Medicina e Chirurgia alla Sapienza nel 1977. Dopo aver svolto attività di ricerca nel campo delle malattie tropicali in Africa, ha creato e diretto ospedali in zone di guerra ed è stato coordinatore dei progetti nei Paesi in via di sviluppo della Farnesina. Bertolaso è stato anche vicedirettore esecutivo dell'Unicef