Nel 1981 nella sentenza d’appello tutti gli imputati vengono assolti dall'accusa di strage per insufficienza di prove, anche se Freda e Ventura sono condannati a 15 anni per le bombe del 1969 a Padova, Milano (25 aprile) e per le bombe sui treni (8 e 9 agosto). Per Valpreda e Merlino sono confermate le condanne per associazione a delinquere. Nella foto, nell'ordine: Freda, Ventura, Giannettini, Merlino