Non c'è spazio per la luce, che deve insinuarsi furtiva per rivelare le condizioni di degrado e fatica in cui abitano gli animali. Le immagini sono forti da vedere, figlie di raid notturni nei capannoni del nord Italia, dove "bisogna essere pronti a tutto" per documentare e creare consapevolezza, come ci ha raccontato l'autore degli scatti per Lo Spunto fotografico.

Di Chiara Piotto