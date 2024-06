Ferie, quanti giorni si maturano? Come richiederle? Domande e risposte

Introduzione

Spettano minimo quattro settimane per un anno di servizio, con eventuali aggiunte previste dal contratto collettivo applicato. Si maturano in dodicesimi in relazione ai mesi lavorati. Sono obbligatorie: se non le fa rispettare, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni.



L’arrivo del periodo estivo porta con sé l’attesa per le ferie. Che siano collettive o individuali, forzate o richieste, determinano spesso molte domande sia fra i dipendenti sia fra i responsabili. Di seguito una breve guida per cercare di dare alcune risposte