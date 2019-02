Giornata contro lo spreco alimentare: cosa possiamo fare per limitarlo

Il 5 febbraio ricorre la Giornata di prevenzione dello spreco alimentare, ideata e istituita nel 2014 dal ministero dell'Ambiente in collaborazione con la campagna Spreco Zero. In Italia, a causa dello spreco alimentare, circa 16 miliardi di euro finiscono ogni anno nella spazzatura. Secondo Coldiretti, negli ultimi anni, complice forse anche la crisi economica, si starebbe registrando una maggiore sensibilità sul tema da parte dei consumatori, anche se i numeri dello spreco restano ancora alti. Dalla spesa alla scelta dei prodotti passando per le ricette, ecco allora alcuni consigli per limitarlo.

I numeri dello spreco

Secondo il rapporto di Coldiretti relativo al 2017, lo spreco alimentare avviene principalmente tra le mura domestiche. Degli oltre 16 miliardi che finiscono ogni anno nel bidone, il 54% viene buttato in casa, il 21% deriva dalla ristorazione, il 15% dalla grande distribuzione, l'8% dall’agricoltura e il restante 2% dalla trasformazione. Questi dati indicano piuttosto chiaramente dove si potrebbe intervenire per cominciare a ridurre i numeri dello spreco. "Visto che è prevalente lo spreco alimentare che si consuma tra le mura domestiche – spiega Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti - è chiaro che diventa determinante l'atteggiamento del consumatore rispetto a come acquistare e come consumare". Anche se i numeri restano alti, si starebbe registrando una maggiore sensibilità sul tema da parte dei consumatori italiani negli ultimi anni. "Sette italiani su dieci dichiarano di aver messo in atto strategie per ridurre lo spreco alimentare", spiega Bazzana, mentre secondo un'indagine Coldiretti relativa al 2017, tre italiani su quattro (il 71% del campione) avrebbero effettivamente diminuito o addirittura annullato gli sprechi. "È chiaro – continua il responsabile economico – che il discorso è scattato anche in conseguenza della crisi economica".

La scelta dei prodotti

Un ruolo chiave nella lotta agli sprechi alimentari lo gioca senza dubbio la scelta dei prodotti. Una delle strategie possibili, ad esempio, è quella di preferire cibi a chilometro zero. Fare la spesa acquistando prodotti locali, infatti, taglierebbe del 60% lo spreco alimentare, secondo un report di Coldiretti del 2018. Gli alimenti a chilometro zero, ovviamente, hanno una "shelf life" maggiore rispetto a quelli che hanno viaggiato per migliaia di chilometri, cioè mantengono le caratteristiche organolettiche necessarie per la vendita. È importante, poi, prestare attenzione a etichette e scadenze. I prodotti si distinguono tra quelli che hanno scadenze perentorie – quindi pericolosi se consumati oltre il termine - quelli che hanno un termine consigliato di conservazione e i prodotti freschi e freschissimi. In particolare su quest'ultima categoria, "il concetto dovrebbe essere quello di fare la spesa per quantità più ridotte e ripetute nel tempo", aggiunge Bazzana, per evitare un accumulo non gestibile nel tempo che rende necessario il cestinamento di questi prodotti. È preferibile, infine, seguire la stagionalità degli alimenti, tenendo conto, però, che "l'Italia ha diversi piani altitudinali e latitudinali: abbiamo una stagionalità molto più allargata rispetto ad altri Paesi".

Gestione della dispensa e ricette

Oltre la metà degli sprechi alimentari avviene tra le mura domestiche, per cui la lotta a questo fenomeno deve necessariamente partire dalle buone abitudini a casa. A partire dalla gestione della dispensa e del frigorifero. Bisogna prestare molta attenzione a evitare le contaminazioni incrociate non conservando vicini, ad esempio, alimenti cotti e crudi. È preferibile non tenere stipati insieme cibi che vengono consumati in tempi diversi ed è buona norma separare le diverse varietà di frutta e verdura. In un momento di crisi economica, anche "le buone pratiche di cucina della nonna", così come le ricette "anti-spreco" realizzate con gli avanzi possono rivelarsi una strategia efficace.