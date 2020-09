1/12

E’ ciò che vediamo, è ciò che sentiamo. La realtà messa in scena per rappresentare le emozioni in composizioni non didascaliche. Sono i salvagenti, le strisce bianche e blu degli ombrelloni, gli hula hoop i protagonisti di “Primo Amore”, il progetto fotografico di Monia Marchionni che ospitiamo qui a Lo Spunto Fotografico

