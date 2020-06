Coronavirus, la crisi industriale nelle foto di Mattia Crocetti

8/15

Durante il lockdown Mattia ha lavorato a un altro reportage, “COndiVIDendo 19”, in collaborazione con Cortona on the Move Festival (dove sarà esposto) e Ballardian Production, per un progetto di 56 autoritratti (56 come i giorni vissuti in lockdown) che indaga la vita degli italiani durante la quarantena in tutto il mondo. In foto Alessandro M., operaio in cassa-integrazione, Piombino