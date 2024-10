Introduzione

Sono scattate le nuove regole per la mobilità a Milano, in vigore da martedì primo ottobre, che riguardano Area B e Area C del capoluogo lombardo. Modifiche alla zona a traffico limitato della città con l'obiettivo di diventare sempre più a misura di pedoni. L'Area C, quella del centro, sarà vietata anche alle auto benzina Euro 3 e ad alcune categorie di autobus adibiti al trasporto pubblico, con deroga fino al 2025 per i residenti nella Ztl centrale a pagamento. Le novità