Anniversari, le ricorrenze più importanti da ricordare nel 2022

Dalla firma del trattato di Maastricht alle stragi mafiose in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino, dalla scomparsa di Lady Diana all’incoronazione della regina Elisabetta II, fino ai 100 anni dalla nascita di Pasolini: l’anno che verrà sarà ricco di commemorazioni Condividi

Il primo gennaio del 2022 sarà una giornata particolare a Bruxelles. Allo scattare della mezzanotte, infatti, molti europeisti non daranno solo il benvenuto al nuovo anno, ma festeggeranno un altro traguardo: i vent'anni della circolazione dell'euro. A partire dall'inizio del 2002, la moneta unica iniziò a comparire nei portafogli dei cittadini di 12 Paesi, compresi gli italiani che dissero gradualmente addio alla Lira. In Italia verranno però ricordati anche diversi tragici eventi, che hanno cambiato per sempre la nostra storia. Ecco, di seguito, le date cruciali del nuovo anno.

L'integrazione europea approfondimento Le curiosità sulla storia della moneta unica Il 7 febbraio 2022 ricorre il trentennale del Trattato di Maastricht, così chiamato dalla città in cui venne firmato. Si tratta di un documento importantissmo che pose le basi dell'Unione europea come la conosciamo oggi, facendone un'entità politica grazie anche all'istituzione di nuovi organi come il Consiglio dell'Unione europea e ai nuovi poteri assegnati al Parlamento. Lo stesso trattato portò anche alla creazione della Bce e all'introduzione di alcuni vincoli di bilancio, che sono tuttora tema di dibattito.

L'inizio del fascismo e le stragi mafiose approfondimento Falcone e Borsellino su monete da 2 euro, omaggio a 30 anni da stragi Il 17 febbraio saranno trent'anni dall'arresto del politico socialista Mario Chiesa, che diede avvio a un'enorme inchiesta sulla corruzione in Italia, nota come Mani Pulite. Le indagini coinvolsero anche gli esponenti dei maggiori partiti italiani e portarono alla fine della cosiddetta Prima Repubblica. Altre date da segnare sul calendario sono il 23 maggio e il 19 luglio: in quei giorni ricorrono rispettivamente il trentennale dalla morte del giudice Giovanni Falcone e quella del suo collega Paolo Borsellino, due simboli della lotta alla mafia. In occasione dell'anniversario, la Zecca li omaggerà incidendo su una serie di monete da 2 euro l'iconica fotografia scattata ai due giudici da Tony Gentile. La decisione è stata presa dal Governo con un decreto. Da ricordare anche la morte di Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa, avvenute sempre per mano della mafia nel 1982. Il 28 ottobre l’Italia ricorderà un altro triste anniversario: i cento anni della Marcia su Roma, che rappresentò l'inizio della dittatura fascista in Italia.

Gli anniversari storici nel Regno Unito approfondimento Le frasi più celebri di Lady Diana Il 30 gennaio del 2022 ricorrerà il 50esimo anniversario dal Bloody Sunday, una delle pagine più sanguinose del conflitto nordirlandese. In quell'occasione i soldati britannici uccisero 14 persone durante una manifestazione pacifica a Derry. Il 6 febbraio saranno invece 70 anni dalla morte di re Giorgio VI. Sul trono, dopo di lui, salì sua figlia Elisabetta II. All'epoca la sovrana aveva 26 anni. Altro importante anniversario per i reali sarà quello del 31 agosto, giorno in cui si commemoreranno i 25 anni dalla morte di Lady Diana, avvenuta a causa di un incidente stradale nella galleria che passa sotto il Pont de l'Alma a Parigi.

Lo scandalo degli scandali approfondimento "Tutti gli uomini del presidente", il film cult sul Watergate Il 17 giugno 2022 saranno 50 anni dall'arresto di cinque uomini, poi condannati per spionaggio ai danni del comitato elettorale del candidato democratico alle presidenziali George McGovern. Lo scandalo, noto come Watergate dal nome dell’edificio in cui avvenne l’arresto, portò alle dimissioni del presidente repubblicano Richard Nixon due anni dopo.