Le cento stanze, il mistero di Ciccio e Tore: il podcast in anteprima

Sul fondo di una cisterna in un rudere di Gravina, in Puglia, era precipitato nel 2006 Michele Di Nardo. Dal suo salvataggio la scoperta terribile: i corpi di "Ciccio" e "Tore", due fratellini scomparsi appena otto mesi prima, per la cui sparizione era indagato anche il padre. Il silenzio, lo sconcerto del paese e la verità (non solo giudiziaria) nel podcast "Le cento stanze", a cura di Piero Ancona e Luigi Lupo, in anteprima su Sky tg24 Insider